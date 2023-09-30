Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kanser hastalığını futbol aşkıyla yendi!

“İki hayalim için çok çaba göstereceğim”

Hastalık sürecinde futbol aşkını unutmadığını dile getiren Atay, “Yaklaşık 2 yıl önce yumuşak doku kanseri (sarkom) hastalığına yakalandım. Bu hastalık sürecinde gerek hocalarım gerekse ailem olsun çok yanımda durdular. Hocalarıma ve aileme üzerimde durdukları için çok teşekkür ederim. Şu an sağlığım yerindeyse kendilerinin çok emeği var. Bu süreçte hiçbir zaman futbol aşkımı unutmadım. Futbol benim hayatımda büyük bir yer edindi. İnsanların belli hayalleri var. Benim de 3 hayalim var. Birincisi sağlığıma kavuşmaktı. O oldu çok şükür. Sıradaki hayallerim de futbolcu olmak ve Galatasaray forması giymektir. Bu iki hayalim için çok çaba göstereceğim” dedi.