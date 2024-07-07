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Diyarbakır'da 1500 yıllık kilise kazısında şaşırtan keşif! Yetkililer muhafaza altına aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Diyarbakır'da 1500 yıllık kilise kazısında şaşırtan keşif! Yetkililer muhafaza altına aldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde arkeolojik kazılarda bulunan 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosiline ulaşıldı.

Diyarbakır'da 1500 yıllık kilise kazısında şaşırtan keşif! Yetkililer muhafaza altına aldı

İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından söz konusu bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, toplam 40 kişinin katılımıyla sürüyor.

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Diyarbakır'da 1500 yıllık kilise kazısında şaşırtan keşif! Yetkililer muhafaza altına aldı

Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, içinde 46 mezar, sikke, kandil, sütun ve altlıkları gibi eserlerin bulunduğu kilise kalıntısı olduğu tespit edilen alanda, bu yıl 28 Haziran'da çalışmalara yeniden başlandı.

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Diyarbakır'da 1500 yıllık kilise kazısında şaşırtan keşif! Yetkililer muhafaza altına aldı

Bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alandaki kazılarda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu.

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Diyarbakır'da 1500 yıllık kilise kazısında şaşırtan keşif! Yetkililer muhafaza altına aldı

Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

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