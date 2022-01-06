Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı
Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.
Diyarbakır’da gofretin içinden çıkan kağıtlar, 10 aylık bebeği canından ediyordu. Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, ‘A101 marketinde’ alışverişte bulundu.
Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine ‘Eti Hoşbeş’ gofreti verdi.
Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı.
Eti özür için paket gönderdi
Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine Eti’nin ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.