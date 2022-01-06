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Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı

İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı

Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.

Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı

Diyarbakır’da gofretin içinden çıkan kağıtlar, 10 aylık bebeği canından ediyordu. Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, ‘A101 marketinde’ alışverişte bulundu. 

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Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı

Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine ‘Eti Hoşbeş’ gofreti verdi. 

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Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı

Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı. 

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Diyarbakır'da 10 aylık bebek ölümden döndü! Eti Hoşbeş'in içinden kağıtlar çıktı

Eti özür için paket gönderdi

Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine Eti’nin ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi. 

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