Diyarbakır surlarında 3 insan iskeleti bulundu
DİYARBAKIR'da UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, tarihi surlarda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, Diyarbakır'ın tarihi surlarında restorasyon çalışmaları Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla 3 Eylül günü başladı. 500 gün sürecek restorasyon çalışmaları sırasında bugün Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu.
Kemikleri gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturdu. Kazı çalışmalarının savcılığın talimatıyla polis ekipleri eşliğinde yapılacağı bildirildi.
Orta çağ İslam dönemine ait
Bulunan insan iskeletlerine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Uca Yapı Limited Şirketi firması uhdesinde Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde 'Diyarbakır Surları 21-22 nolu burçlar acil müdahale ve 32-33,41-42 nolu burçlar restorasyon işi' 10 Ağustos 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak, restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.