Diyarbakır Lice ve Kulp'ta PKK'ya darbe

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 7'si birbiriyle bağlantılı 20, biri 15, biri 14, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, iki gözetleme ve ateş mevzi tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.