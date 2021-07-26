Diyarbakır kırmızıya büründü! Hastanede yataklar yüzde 40 doldu

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili haftalık verilerine göre, Diyarbakır son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken, bakanlığın aşı ile ilgili verilerinde ise kent, en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında. Kentte sosyal mesafe ve hijyen ile maske takma kurallarına uyum konusunda rehavete kapılırken, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatak doluluk oranları bir haftada yüzde 40’a yükseldi.