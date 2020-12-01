Diyarbakır Çüngüş'te koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı! Vatandaşlar anonslarla uyarılıyor

Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine, vaka sayılarında yurt genelindeki artışlarla ilçede de artış yaşanınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bazı kararlar aldıklarını söyledi.İlçe girişinde HES kodu kontrolünü zorunlu hale getirdiklerini aktaran Kaldırım, farkındalık oluşturmak için vaka olan bina ve köylerin girişlerine "Kovid-19 vakası vardır" uyarılarını astıklarını, ilk zamanlarda olduğu gibi ilçeye gelenleri 10 günlük zorunlu karantinaya aldıklarını belirtti.