Diyarbakır Çüngüş'te koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı! Vatandaşlar anonslarla uyarılıyor
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığıyla vaka sayısının sıfırlandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde halka her gün camilerden ve resmi araçlardan uyarı anonsu yapılıyor.
Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken Diyarbakır'dan gelen haber şaşırttı. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Diyarbakır'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde Kovid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor. HES koduyla giriş yapılan ilçede, her gün camilerden ve resmi araçlardan anonslar yapılıyor, iş yerleri ve halka açık alanlar denetleniyor.
Vatandaşların da maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu ilçede, sıkı önlemler sonuç verdi. İlçede dünden bu yana yeni vaka belirlenmedi.
Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine, vaka sayılarında yurt genelindeki artışlarla ilçede de artış yaşanınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bazı kararlar aldıklarını söyledi.İlçe girişinde HES kodu kontrolünü zorunlu hale getirdiklerini aktaran Kaldırım, farkındalık oluşturmak için vaka olan bina ve köylerin girişlerine "Kovid-19 vakası vardır" uyarılarını astıklarını, ilk zamanlarda olduğu gibi ilçeye gelenleri 10 günlük zorunlu karantinaya aldıklarını belirtti.
Beşin üzerinde vaka çıkan mahallelere giriş çıkışları sınırlandırdıklarını, camilerden ve araçlardan anonslarla halkı tedbirler konusunda uyardıklarını bildiren Kaldırım, farkındalık oluşturmak için mahallelerin vaka sayısını orada oturanlarla paylaştıklarını aktardı.