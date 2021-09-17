Diyarbakır Çayönü Höyüğü'nden sandık tipi mezar çıktı

Göçebelikten yerleşik yaşama ilk geçilen yer olarak bilinen ve tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan içinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı yapı ve mozaikli binanın gün ışığına çıkarıldığı höyük, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.