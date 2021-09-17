Diyarbakır Çayönü Höyüğü'nden sandık tipi mezar çıktı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde neolitik devrin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü, arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kazılarda sandık tipi mezarlık içerisinde pişmiş farklı formlarda estetik kaplar bulundu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Çayönü Höyüğü'nü 3 bin yıl daha yaklaştırdık, heyecanlandık" dedi.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde neolitik devrin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü, kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor.
Göçebelikten yerleşik yaşama ilk geçilen yer olarak bilinen ve tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan içinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı yapı ve mozaikli binanın gün ışığına çıkarıldığı höyük, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.
1964 yılında başlatılan, 1991 yılında terör olayları nedeniyle ara verilen ve 24 yıl aranın ardından 4 yıl önce yeniden başlanan arkeolojik kazılar Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'ın başkanlığında devam ediyor.
Kazı sahasında incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, yeni bulunan sandık tipi mezarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.