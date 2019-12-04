Diyarbakır Bismil'de dedikodusu çıktı duyan koştu Avrupa'dan gelen bile var

Tepe köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanılmış: Definecilerin yağmur yağdıktan sonra geldiğini belirten mahalle sakinlerinden İntizam Yağız (41), "Bu tepenin tarihi çok eski. Bizim dedelerimiz zamanından beri bu tepe var. Bu tepenin köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanıldığını biliyoruz.