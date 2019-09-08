Diyarbakır annelerine sanatçı ve yazarlardan destek ziyareti

Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı

Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos’tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18), Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14), Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemi başlattı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil- Hadiye Begdaş çifti, 5 Mayıs 2019’dan bu yana kayıp olan oğulları Yusuf (16) için oturma eylemine katıldı.