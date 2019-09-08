Diyarbakır annelerine sanatçı ve yazarlardan destek ziyareti
DİYARBAKIR’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 13 aile İstanbul ve Ankara’dan gelen gazeteciler, yazarlar ve oyuncular tarafından ziyaret edildi.
Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.
Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı
Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos’tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18), Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14), Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemi başlattı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil- Hadiye Begdaş çifti, 5 Mayıs 2019’dan bu yana kayıp olan oğulları Yusuf (16) için oturma eylemine katıldı.
Eyleme katılan aile sayısı 13'e yükseldi
Ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya adlı vatandaş da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır’da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK’lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye’ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.
Desteğe geldiler
Bu arada aileler, bugün de İstanbul ve Ankara’dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.