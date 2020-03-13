Diyanetten emekli promosyonu için fetva! Bankalar kesenin ağzını açınca...
Diyanet'ten, 2 milyon emekli başta olmak üzere hemen herkesin aldığı banka promosyon paraları için, ‘’Harama yakın’’ fetvası verildi. Emekliler için en düşük ve en yüksek banka promosyonu kaç para?
Milyonlarca emekli, banka promosyanlarındaki artışa tam sevinmişken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan promosyonlarla ilgili garip bir fetva geldi. Diyanet'ten, 2 milyon emekli başta olmak üzere hemen herkesin aldığı banka promosyon paraları için, ‘’Harama yakın’’ açıklaması yapıldı.
Bu parayı kendinize harcamayın : Diyanet “Banka promosyonu caiz midir” sorusuna şu yanıtı verdi:
“İşleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de, şüpheden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları ve ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur”
'Faize benziyor' fetvası
-“Bankaların, bu hizmetleri yürütme konusunda kurum ve kuruluşlarca kendilerinin tercih edilmesi karşılığında, gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlarına vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekte ise de şüpheden de tümüyle uzak değildir.”
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Ziraat Bankası 2020-2023 dönemi için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı; bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon veriyor. Diğer bankaların rakamları da şöyle: