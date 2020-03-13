Diyanetten emekli promosyonu için fetva! Bankalar kesenin ağzını açınca...

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Ziraat Bankası 2020-2023 dönemi için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı; bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon veriyor. Diğer bankaların rakamları da şöyle: