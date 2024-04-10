Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram hutbesi

Daha sonra bayram namazını kıldıran Erbaş, oruç, namaz, hatim, fitre ve zekatlarıyla kulluğun hassına erdikleri bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın hüznü içerisinde olduklarını, aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.