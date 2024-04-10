Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bayram hutbesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Kardeşlerim bize düşen işte o mazlumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönlümüzden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak, bayramımız o zaman bayram olur. Rabb'imizin razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak, ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur." dedi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi'nde sabah namazına katılan Erbaş, namazın ardından vaaz verdi.
Daha sonra bayram namazını kıldıran Erbaş, oruç, namaz, hatim, fitre ve zekatlarıyla kulluğun hassına erdikleri bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın hüznü içerisinde olduklarını, aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
"Bizleri Ramazan Bayramı'na ulaştıran Yüce Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bayramların kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimize salat, selam olsun." diyen Erbaş, tüm Müslümanların bayramını kutladı.