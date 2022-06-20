Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ın çantasını koruma polisi taşıyor olay görüntü
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın esi Seher Erbaş'ın el çantasını koruma polisine taşıttığı görüntüler olay oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy olayı akıllara geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı içinde “hanımefendi” şeklinde hitap edilen, il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında “bilgi alan” Başkan Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın çantasını, ziyaretler sırasında koruma polisinin taşıması dikkat çekti. Seher Erbaş'ın koruma polisine çantasını taşıtması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un koruma polisine çanta taşıtıp, şemsiye tutturması tartışmasını tekrar gündeme getirdi.
Cumhuriyet'in haberine göre; il ve ilçe müftülükleri ziyaretlerinden paylaşılan görsellerde, Erbaş’ın çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerinde ya da yürüdüğü sırada çantasının, yanındaki koruma polisi tarafından taşıdığı görülüyor.
Söz konusu görüntülerin, Diyanet personeli arasında da tepkilere neden olduğu öğrenildi. Erbaş, ayrıca ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı logolu eşyaları hediye ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy paylaştığı fotoğrafla tepki çekti. Kahramanmaraş ziyaretinde kadın korumasına şemsiye ve çantasını taşıtan Pervin Ersoy, bu görselleri de hesabından paylaştı.