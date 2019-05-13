Diyabakır'daki yapay nehirde geri sayım 450 bin kişiye istihdam

Diyabakır'daki yapay nehirde geri sayım 450 bin kişiye istihdam

Diyarbakır'da, Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu dört ilçeye ulaştıracak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşası yüzde 99 tamamlandı.

Diyabakır'daki yapay nehirde geri sayım 450 bin kişiye istihdam - Sayfa 1

Diyarbakır'da, Kralkızı Dicle Projesi kapsamında verimli tarım arazilerini suyla buluşturacak 218 kilometrelik yapaynehir, tamamlanma aşamasına geldi.

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Diyabakır'daki yapay nehirde geri sayım 450 bin kişiye istihdam - Sayfa 2

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yürütülen projelerle, yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak. Bu sayede 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

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Diyabakır'daki yapay nehirde geri sayım 450 bin kişiye istihdam - Sayfa 3

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlandığını söyledi.

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Diyabakır'daki yapay nehirde geri sayım 450 bin kişiye istihdam - Sayfa 4

Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının ise 217 kilometresinin yapıldığını belirten Aydın, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

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