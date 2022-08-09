Diva'nın sahnesine madenden hediye geldi! Herkesi şok eden hediyeyi kasasına sakladı

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de yaptırdığı milyonluk eviyle uzun süre gündemlerden düşmeyen Türk sanat müziğinin en ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Uşak'ta sahne aldı. Uzun süre sahneden inmeyen Diva'ya bir hayranı tarafından verilen hediye herkesi şok etti.