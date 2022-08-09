Diva'nın sahnesine madenden hediye geldi! Herkesi şok eden hediyeyi kasasına sakladı
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz gün Uşak'ta sahne aldı. Ersoy'a hayranlarının biri tarafından herkesi şok eden bir hediye geldi. Madenden gelen hediyeye Diva bile şaşırdı.
Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de yaptırdığı milyonluk eviyle uzun süre gündemlerden düşmeyen Türk sanat müziğinin en ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Uşak'ta sahne aldı. Uzun süre sahneden inmeyen Diva'ya bir hayranı tarafından verilen hediye herkesi şok etti.
Son zamanlarda her konuşmasıyla ve yeni imajıyla gündemin zirve isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, önceki gün Uşak'ta konser verdi.
4 saat aralıksız sahne alarak kendi rekorunu kıran Ersoy, bir hayranı tarafından akıl almaz bir hediye geldi.
Ersoy'un bir hayranı tarafından kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parçadan oluşan ham altın hediye edildi.