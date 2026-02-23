Diva Bülent Ersoy'un iftar davetine giderken giydiği kıyafete bakın
Bülent Ersoy, Ramazan ayını her yıl büyük bir hassasiyetle geçirdiğini vurgularken, katıldığı iftar davetinde zarafetiyle öne çıktı. Beyazlar içindeki şıklığıyla dikkat çeken Diva’nın geceden kareleri, danışmanı Arzu Acay’ın paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Bülent Ersoy, iftar davetinde beyazlar içinde adeta ışıldadı. Zarif tarzı ve ihtişamlı duruşuyla geceye damga vuran Diva’nın o anları, danışmanı Arzu Acay’ın paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.
27 yıldır her Ramazan ayında oruç tuttuğunu dile getiren sanatçı, katıldığı iftar davetinde baştan aşağı beyaz tonların hâkim olduğu kıyafetiyle öne çıktı. Zarif detaylarla tamamlanan kombin, davetlilerin de ilgi odağı oldu.
'ZORLA POZ'
Ersoy'un iftar sonrası anları ise danışmanı Arzu Acay tarafından paylaşıldı. Acay, Diva'yı objektife yansıttığı karelere "Divamı zorla poza zorlamak ??" notunu ekledi.
Paylaşımda Ersoy'un neşeli ve enerjik halleri dikkat çekerken, sanatçının Ramazan ayındaki hassasiyeti ve şıklığı bir kez daha gündeme taşındı.