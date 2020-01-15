Diva Bülent Ersoy uçağını 10 dakika ile kaçırınca çalışanlara hakaretler yağdırdı!
Diva Bülent Ersoy Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere olan uçağını kaçırınca İstanbul Havaalanı'nda olay çıkardı.
Antalya'da vereceği konsere yetişmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, uçağını kaçırdığını öğrenince sinir krizlerine girdi. Ersoy kendisini uçağa götüren tekerlekli sandalye hizmeti veren şirketin o günkü tüm çalışanları hakkında savcılığa şikayette bulundu.
İstanbul Havalimanı'nda olay çıkaran ünlü şarkıcı uçağının kalkmasına 10 dakika kala geldiği havaalanında Air Clinic adı verilen ve tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı. Uçağının kapılarının öğrendiğini duyan Ersoy çalışanları hakaret yağmuruna tuttu.
Bir süre telefonla görüşen Ersoy'un bu görüşmesinden sonra bazı Air Clinic çalışanları savcılık talimatıyla ifade için karakola davet edildi. Sanatçının Antalya'da vereceği ve 1 milyon TL'ye anlaşmasını yaptığı konserini kaçırdığı için son derece sinirli olduğu öğrenildi.
Bülent Ersoy Kimdir?
9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir.