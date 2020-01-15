Diva Bülent Ersoy uçağını 10 dakika ile kaçırınca çalışanlara hakaretler yağdırdı!

Bir süre telefonla görüşen Ersoy'un bu görüşmesinden sonra bazı Air Clinic çalışanları savcılık talimatıyla ifade için karakola davet edildi. Sanatçının Antalya'da vereceği ve 1 milyon TL'ye anlaşmasını yaptığı konserini kaçırdığı için son derece sinirli olduğu öğrenildi.



