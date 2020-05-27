Diva Bülent Ersoy sürpriz bir karara imza attı! Ekranlara geri dönüyor
Uzun bir süredir TV ekranlarından uzak kalan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, büyük bir sürprize imza atarak ekranlara dönme kararı aldı.
Yaklaşık bir ay önce annesi Necla Poyraz ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın vefat haberleriyle büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'dan hayranlarını sevindiren bir karar geldi. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak kalan Ersoy, ekranlara dönme kararı aldı.
"Jüri koltuğunda oturacak": Diva Bülent Ersoy, sürpriz bir kararla yeni sezonda bir yarışma programında jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi.
Başka ünlü isimlerle en güzel sesi seçecek olan Ersoy, yeni projesi için heyecanlı olduğunu söyledi. Ekibin netleşmesiyle birlikte yarışmanın stüdyo hazırlıkları da önümüzdeki günlerde başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'ye konuşan Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy'la aralarının kötü olduğu bilinen Mustafa Topaloğlu'na, Tahir Sarıkaya 'Bülent Ersoy geçtiğimiz gün annesini kaybetti, aradınız mı? Ersoy'a zeytin dalı uzattınız mı? diye sordu.