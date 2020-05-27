Diva Bülent Ersoy sürpriz bir karara imza attı! Ekranlara geri dönüyor

Yaklaşık bir ay önce annesi Necla Poyraz ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın vefat haberleriyle büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'dan hayranlarını sevindiren bir karar geldi. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak kalan Ersoy, ekranlara dönme kararı aldı.