Dişte apse neden olur nasıl geçer?

Apse belirtileri neler?

Apseler birçok belirti gösterebilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Dişlerde sürekli olarak kendini gösteren ağrılar,

Yemek yerken dişlerde hassasiyet oluşması, sıcak veya soğuk yiyeceklerde de gösterebilir,

Yine yemek yemeye devam ederken oluşan ağrılar,

Apseye bağlı olarak yüz ve boyunda şişme,

Ateşlenmeler.