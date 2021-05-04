Dişte apse neden olur nasıl geçer?
Ağız bakımına yeteri kadar önem verilmemesi dişte apse oluşumuna sebep oluyor. Peki apse neden olur? Tedavisi nasıldır? Merak ettikleriniz haberimizde.
Yaşadığımız diş problemlerine yeteri kadar önem vermemek daha sonra ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun için apse gibi sorunlarla karşılaşmamak adına ağız hijyenine önem vermek gerekiyor. Diş apsesiyle ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaşıyoruz...
Apse belirtileri neler?
Apseler birçok belirti gösterebilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
Dişlerde sürekli olarak kendini gösteren ağrılar,
Yemek yerken dişlerde hassasiyet oluşması, sıcak veya soğuk yiyeceklerde de gösterebilir,
Yine yemek yemeye devam ederken oluşan ağrılar,
Apseye bağlı olarak yüz ve boyunda şişme,
Ateşlenmeler.
İki tür apse var
Apseleri iki farklı türde inceleyebiliriz. Bunlar; dişlerin kökünde biriken, diş aralarında oluşan apseler olarak ele alınabilir. Diş köklerinde biriken apseler genellikle yeterli ağız bakımı yapılamaması, çürüklerin tedavi ettirilmemesi ile oluşurlar. Diş aralarında oluşan apseler ise yine ilk türde neden olan yeterli ağız bakımının yapılmaması ile oluşurlar. Günlük diş arasında kalan yiyecekler temizlenmediğinde bakım yapılmadığında bu tür apselerin oluşması kaçınılmazdır.
Apse tedavisi nasıl yapılır?
İlk olarak örnek vermiş olduğumuz diş kökünde oluşan apseler için çoğunlukla kanal tedavisi uygulanabilmektedir. Kanal tedavisini endodontist uzmanları profesyonel bir şekilde uygulayacaktır. Fakat bazı apselerde kanal tedavisi tek başına yeterli olmayabilmektedir. Bu gibi vakalarda cerrahi işlemler uygulanabilir. Her iki durumda da tedaviye yanıt alınamıyorsa diş çekilip implant tedavisi uygulanabilir.