Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti
Türkiye'nin megastarı olarak tanınan, sesiyle, klipleriyle, şarkılarıyla, sahnesiyle 90'lardan sonra 2000'lere de damga vuran pop müziğinin yıldızı Tarkan Disney Company'in dijital yayın platformu Disney Plus'ın lansman gecesine şovuyla damga vurdu! Gecede sahneye çıkan Tarkan, hit şarkılarıyla, kıvrak dansıyla gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı!
90'lardan sonra 2000'lere de damga vuran pop müziğinin yıldızı, Türkiye'nin megastarı Tarkan, Disney Company'in dijital yayın platformu Disney Plus'ın lansman gecesine kıvrak dansıyla damga vurdu! Parlak ceketiyle gecede sahneye çıkan Tarkan, hit şarkılarıyla, gelenleri coşturdu..
Lansmana Tarkan damgası
Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Megastar Tarkan, ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahne aldı.
3 yıl aradan sonra ilk konser
Uzun süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, Disney Plus'ın lansmanı için Türkiye'ye gelerek konser verdi.
Dansıyla dikkatleri üzerine çekti
3 yıl aradan sonra sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.