BIST 2.518
DOLAR 17,28
EURO 18,13
ALTIN 1.012,86

Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti

Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti

Türkiye'nin megastarı olarak tanınan, sesiyle, klipleriyle, şarkılarıyla, sahnesiyle 90'lardan sonra 2000'lere de damga vuran pop müziğinin yıldızı Tarkan Disney Company'in dijital yayın platformu Disney Plus'ın lansman gecesine şovuyla damga vurdu! Gecede sahneye çıkan Tarkan, hit şarkılarıyla, kıvrak dansıyla gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı!

Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti

90'lardan sonra 2000'lere de damga vuran pop müziğinin yıldızı, Türkiye'nin megastarı Tarkan, Disney Company'in dijital yayın platformu Disney Plus'ın lansman gecesine kıvrak dansıyla damga vurdu! Parlak ceketiyle gecede sahneye çıkan Tarkan, hit şarkılarıyla, gelenleri coşturdu.. 

110
Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti

Lansmana Tarkan damgası

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Megastar Tarkan, ünlü isimlerin akın ettiği gecede sahne aldı.

210
Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti

3 yıl aradan sonra ilk konser

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Tarkan, Disney Plus'ın lansmanı için Türkiye'ye gelerek konser verdi. 

310
Disney Plus'ın lansman gecesinde Tarkan rüzgarı esti

Dansıyla dikkatleri üzerine çekti

3 yıl aradan sonra sahneye çıkan Tarkan, dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

410