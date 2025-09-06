Disney ile anlaşan Hasan Can Kaya'nın kazanacağı ücret ortaya çıktı
Geçtiğimiz hafta Konuşanlar'ın yeni adresi Disney+ olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Hasancan Kaya'nın dev anlaşmadan kazanacağı ücret ortaya çıktı.
Pandemi döneminde YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük çıkış yakalayan Hasancan Kaya, kısa süre içinde Acun Medya ile anlaşarak Exxen'e transfer olmuştu. 2021'den bu yana platformda yayınlanan programın yeni sezonda Exxen'de olmayacağı iddiaları son dönemde sık sık gündeme geliyordu.
Yeni adresi geçen hafta belli oldu
Uzun süredir "Konuşanlar"ın hangi platformda yayınlanacağı merak edilirken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi dev platformların ilgilendiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta ise Kaya, sessizliğini bozarak yeni adresini duyurdu.
Disney+'ın resmi hesabından yapılan "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" paylaşımını alıntılayan Kaya, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu düşerek transferi resmen doğrulamıştı.
Şimdi ise ünlü komedyenin yeni anlaşmadan kazanacağı para ortaya çıktı. Sina Koloğlu, Oda TV'de kaleme aldığı yazısında Hasancan Kaya'nın Exxen ve Disney+ anlaşmalarının detaylarını açıkladı.