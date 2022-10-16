Dişlerini yaptırmak için Antalya'ya geldi, otelde parasını çaldırdı

Liverpool Echo’nun haberine göre, otelin kasayı nasıl kullanacaklarını kendilerine göstermediğini iddia eden Jasmine, “Erkek arkadaşım bana ‘sırt çantasından hiç para aldın mı?’ diye sordu. Dalga geçtiğini sandım. Ne olduğunu anlayınca içim yandı, o kadar çok parayı biriktirmemiz biraz zamanımızı aldı” dedi.