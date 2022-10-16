Dişlerini yaptırmak için Antalya'ya geldi, otelde parasını çaldırdı
ANTALYA'da ilginç olay!.. Dişlerini yaptırmak için Türkiye'ye gelen İngiliz bir kadın, otel odasından yaklaşık 47 bin TL'lik (2280 sterlin) para çalındığını iddia etti.
28 yaşındaki Jasmine Hancock, 4 Ekim tarihinde bir tur şirketi aracılığıyla 83 bin TL’ye (4000 sterlin) dişlerini yaptırmak için Antalya’ya geldi. Ancak, otel odalarına döndüklerinde erkek arkadaşının 2.280 sterlin çalındığını fark ettiğini söyledi.
Liverpool Echo’nun haberine göre, otelin kasayı nasıl kullanacaklarını kendilerine göstermediğini iddia eden Jasmine, “Erkek arkadaşım bana ‘sırt çantasından hiç para aldın mı?’ diye sordu. Dalga geçtiğini sandım. Ne olduğunu anlayınca içim yandı, o kadar çok parayı biriktirmemiz biraz zamanımızı aldı” dedi.
Oteldeki yöneticilerin suçluyu bulmaya yardım etmediğini iddia eden Jasmine, daha sonra tur şirketine oteli değiştirip değiştiremeyeceklerini sordu ancak kendisine uygun bir şey olmadığı söylendi.
Acil durum parası işe yaradı
Kendini güvende hissetmediğini ve bu olayın seyahatlerinin geri kalanını mahvettiğini söyleyen Jasmine şans eseri yanlarında acil durum parası getirdiklerini de sözlerine ekledi: “İyi ki getirmişim yoksa dişlerimi yaptıramazdık. Geri kalan zamanımızı mahvetti. Kendimizi güvensiz ve üzgün hissettik, orada olmak istemedik, kötü bir atmosferde hissettik.”