Disleksi ne demek belirtileri neler yetişkinlerde de görülüyor!
Disleksi beynin çalışma biçimi ile ilgili bir sorundur ve öncelikle okuma zorluğu ile karakterize edilen bir öğrenme bozukluğudur.Her ebeveynin çocuğunda dikkat etmesi gereken okuma bozukluğu olarak bilinen disleksi belirtilerine dikkat!
Halk arasında 'okuma bozukluğu' olarak bilinen dislekside erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Her ne kadar ebeveynler kondurmasa da çocukların okuma ve öğrenme dönemlerinde dikkat etmesi gereken disleksinin bazı belirtilerini bir araya getirdik!
Özel öğrenme güçlüğünün alt tipi olan ve “okuma bozukluğu” da denilen disleksi, harflerin ya da sayıların okunamaması, yanlış okunması, okuma hızında yavaşlık ve heceleyerek okuma şeklinde ortaya çıkabiliyor.
Çocuğun bilerek okumadığı ya da isteksiz olduğu yönündeki yanlış algılar nedeniyle tanının geç konulabildiğini belirten uzmanlar, erken tanı ve erken özel eğitimin önemini vurguluyor.
Sayıları ve Harfleri Yanlış Okuyorsa...
“Okuma bozukluğu” adı da verilen disleksi, özel öğrenme güçlüğünün en sık karşılaşılan alt tipidir. Disleksi, hem erkeklerde hem kızlarda görülebilir. Çocukların zeka düzeylerinin altında okuma becerileri olduğu durumda disleksiden şüphelenilir. Bu çocuklarda harflerin ya da sayıların okunamaması, yanlış okunması, okuma hızında yavaşlık, heceleyerek okuma görülebilir.