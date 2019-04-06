Dışişleri Bakanlığında çalışan 'din işlerinden' sorumlu sekreterin olay görüntüleri

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda fotoğraf krizi yaşanıyor. Bakan yardımcısının sekreteri Thomarita Kaladara'nın paylaştığı fotoğraflar Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığında çalışan 'din işlerinden' sorumlu sekreterin olay görüntüleri - Sayfa 1

Bakan yardımcısının sekreteri Thomarita Kaladara'nın paylaştığı fotoğraflar Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Tepkilere karşı genç kadın istifa karar aldı, ancak bakanlık istifayı reddetti

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Dışişleri Bakanlığında çalışan 'din işlerinden' sorumlu sekreterin olay görüntüleri - Sayfa 2

Yunanistan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris'in sekreterini konuşuyor.

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Dışişleri Bakanlığında çalışan 'din işlerinden' sorumlu sekreterin olay görüntüleri - Sayfa 3

Thomarita Kaladara adlı kadın, solcu SYRIZA partisi milletvekili Bolaris'in yanında Selanik'te din işlerinden sorumlu sekreter olarak göreve başladı.

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Dışişleri Bakanlığında çalışan 'din işlerinden' sorumlu sekreterin olay görüntüleri - Sayfa 4

Fitness sporuna ilgi duyan genç kadın, görev sırasında ‘açık’ sayılabilecek fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu fark eden muhalifler ise, kadına karşı linç kampanyası başlattı.

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