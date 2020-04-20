Dışişleri Bakanlığı istedi Acun Ilıcalı Karayipler'deki Türkler için harekete geçti
Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı'dan Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de THY'nin uçmadığı bir adada mahsur kalan Türkleri kurtarmak için yardım istedi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türkler THY'nin özek uçaklarıyla Türkiye'ye getirildi. fakat THY'nin uçmadığı noktalardan birinde kalan Türkler, Dışişleri Bakanlığı Acun Ilıcalı'dan yardım istedi.
Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını şu sözlerle anlattı:
"Burada kalan bizim çalışanlarımız ve vatandaşlarımız var. Bununla ilgili çözüm arıyoruz. Karayipler'de de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara da bir şekilde uçak yollamaya ve vatana döndürmeye çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa buradan bir uçak yollayım aldırıp Türkiye'ye döndürmek istiyorum. Çok zor durumdalarmış.''
''Bu konuda Dışişleri Bakanımız olağanüstü çalışıyor. Öyle bir Dışişleri Bakanımız var ki sabahtan akşama kadar ülkemizin hayrına bir şey yapmaya çalışan ve vatandaşımızın hayrına bir şey yapmaya çalışan olağanüstü bir insan. Tanıdığım için de sonuna kadar kefil olabilirim.''
''Mevlüt Çavuşoğlu'na buradan sevgiler yolluyorum. Bize her dakika ulaşıyorlar, Dışişleri'nden beni aradılar. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun'u kullanmayı istemek bile önemli bir zeka. Burada da elimizden geleni yapacağız.''