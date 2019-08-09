Dışişleri Bakanlığı ilk kez yayınladı! Atatürk'ün latin harfleri ile attığı ilk imzası bulunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Milli Mücadelenin 100. Yılı dolayısıyla arşivindeki bazı belgeleri ilk kez yayınladı. Belgeler arasında Atatürk'in latin harfleriyle attığı ilk imza da bulunuyor.
"100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı özel yayınla, Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen 1919 yılına ait belgeler, 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Milli Mücadelenin 100. yılında ilk kez kamuoyuna sunuldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” temasıyla Ankara ve Samsun’da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı sırasında tanıttığı ve AA muhabirinin edindiği özel yayın, Türkiye’nin Milli Mücadele tarihine dair daha önce hiç yayınlanmamış belgeleri içeriyor.
Özel yayın, Türk milletinin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde milli iradenin üstünlüğü ve tam bağımsızlığa dair kararlılığını ortaya koyduğu belgeleri gelecek nesillere ulaştırma özelliğini taşıyor.
Milli Mücadelenin 1919’dan Millet Meclisinin toplandığı Nisan 1920’ye kadar devam eden ilk evresi olan Heyet-i Temsiliye dönemine ait birçok belge, sahadaki gerçekliğin ve Türk halkının kararlılığının uluslararası alanda etkin aktörlere tanıtılması gayesi etrafında şekillenen bir diplomasi örneği sergiliyor. 25 belgenin seçilerek yer verildiği çalışma, Milli Mücadelenin ilk evresindeki diplomatik çabalara odaklanıyor.