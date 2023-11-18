Dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılan 5 yaşındaki çocuk ölmüştü o klinikle ilgili yeni gelişme
Bursa'da anestezi yapılarak bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in gittiği diş kliniği mühürlendi. Başsavcılık da soruşturmasını derinleştirdi.
Bursa'da yaşayan Elena-Aydın Sönmez çiftinin tek çocukları olan Deniz Sönmez, diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım'da, MESAM Diş Kliniği zincirinin Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine götürdü. Muayene sonrası iddiaya göre çürük tespit edilen Deniz’e genel anestezi ile operasyon yapıldı.
1 dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisiyle yitirmesiyle fenalaştı. Ağzında yoğun kanama olduğu iddia edilen çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp eve gönderildi.
Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin götürdüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alınan 5 yaşındaki Deniz, 13 Kasım sabahı, oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Deniz Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesi Denizler/Sarıyar Mahallesi'nde toprağa verildi. Sönmez'in ölümüyle ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı.