Dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılan 5 yaşındaki çocuk ölmüştü o klinikle ilgili yeni gelişme

1 dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisiyle yitirmesiyle fenalaştı. Ağzında yoğun kanama olduğu iddia edilen çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp eve gönderildi.