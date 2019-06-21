Dışarıdan villa gibi ama baskın yapan polisler gözlerine inanamadı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.