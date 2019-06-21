Dışarıdan villa gibi ama baskın yapan polisler gözlerine inanamadı!
KONYA'da narkotik polisleri bir villa inşaatı ile başka bir adrese düzenlediği operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirdi.
Konya'da lüks villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Polis ekipleri düzenlediği operasyonda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar) ve çeşitli silahlar ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şahısların esrar maddesi üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri Batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdikleri şeklinde alınan bilgilere istinaden şahıslarla ilgili araştırmalara başladı.