Dışarı adım atmayın alarm verildi! Acil hortum uyarısı Meteoroloji illeri açıkladı çok fena olacak
İSTANBUL başta olmak üzere pek çok şehirde şiddetli fırtına yaşanıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Sakarya'da ve İstanbul'da ağaçlar devrildi. Gece saatlerinde çok kuvvetli sağanak var. İşte son yapılan açıklamalar...
İstanbul, Çanakkale, Sakarya olmak üzere pek çok kentte fırtına etkili oluyor. Meteoroloji'den sel, su baskını, hortum uyarısı geldi. Sakarya'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, Bursa'da bir çerez dolabı da ipinin kopmasıyla metrelerce sürüklendi. Hadımköy'de bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Meteoroloji 'dikkat' diyerek önemli bir açıklama yaptı ve o açıklamada şöyle denildi:
Ege’nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara'da gece saatlerine dikkat!
Bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde, gece saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.