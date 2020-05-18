Diş sağlığına düşman bu 10 besini yerken dikkat beyaz ekmek onlardan biri!
Diş sağlığının beslenmeyle de yakından ilgisi var. Dişlerine zarar veren gıdalardan uzak durarak çürüklerden, ağız kokusundan ve diş eti hastalıklarından korunabilmek mümkün.İşte dişlere zarar veren yiyecek ve içecekler!
Meyve suları
Meyve suları asidik yapıları nedeniyle diş çürümelerine sebep olabiliyor. Ama tabii ki diş sağlığınız için meyve suyu içmeyin demek yanlış olur. Çünkü meyvenin sağlığımıza faydaları saymakla bitmez. İyisi mi siz meyve suyu içtikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın.
Cips ve krakerler
Patates cipsi, bisküvi, kraker gibi yağda kızarmış karbonhidratlar, dişlerin arasında birikerek bakteri oluşumuna davetiye çıkarıyor. Çünkü patates cipsini çiğnedikten sonra dişlerin arasına girerek yapışıyorlar ve çok uzun süre orada kalabiliyorlar.
Patlamış mısır
Evde veya sinemada film seyrederken hepimiz patlamış mısır yemeye bayılıyoruz. Ama çoğu zaman dişlerimizin arasına kaçan o patlamış mısırlar rahatsızlık veriyor. Veya rahatsız olmasanız da emin olun onlar dişlerinizin arasına girip orada hayatlarını sürdürüyor. Ve orada kaldıkları süre boyunca diş minelerine zarar veriyorlar.
Şekerlemeler
Jelibonlar, yapışkan şekerler, karamela ya da krokan… Her ne kadar keyifle tüketiyor olsak da bu tatlı kaçamaklar çürük oluşumuna neden olan bakterilerin çoğalmasına yol açıyor. Özellikle yapışkan şekerler ağız içerisinde uzun süre kalırken, ekşi ve asitli şekerler diş minesi sağlığını olumsuz etkiliyor. Özetle; basit şekerin ağız florasını bozduğu ve çürüklerle iltihaplanmalara yol açtığı kesin olarak biliniyor.