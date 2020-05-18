Diş sağlığına düşman bu 10 besini yerken dikkat beyaz ekmek onlardan biri!

Şekerlemeler

Jelibonlar, yapışkan şekerler, karamela ya da krokan… Her ne kadar keyifle tüketiyor olsak da bu tatlı kaçamaklar çürük oluşumuna neden olan bakterilerin çoğalmasına yol açıyor. Özellikle yapışkan şekerler ağız içerisinde uzun süre kalırken, ekşi ve asitli şekerler diş minesi sağlığını olumsuz etkiliyor. Özetle; basit şekerin ağız florasını bozduğu ve çürüklerle iltihaplanmalara yol açtığı kesin olarak biliniyor.