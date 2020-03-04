Dış görünüşü nedeniyle olay olan Öykü Baştaş bambaşka biri haline geldi
TÜRKİYE'nin ilk uluslararası mankeni Öykü Baştaş, dış görünüşü nedeniyle çirkin eleştirilere maruz kalmıştı. Makyajlı haliyle bambaşka biri haline geldi, görenler tanıyamadı.
2019 yılında Milano'da defilede boy gösteren ilk ve tek Türk olan Öykü Baştaş, sosyal medyada dış görünüşü nedeniyle adeta linç edilmiş, olumsuz eleştiriler yığılmıştı üzerine. Mankenliği seksilik, güzellik gibi kavramlarla değerlendiren bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntüsünün çirkin olduğunu söyleyerek olay çıkarmıştı.
Şimdilerde modacı Cengiz Abazoğlu'nun ilhamını Afrika ve Safari'den aldığı defilesi için hazırlık yapan Öykü Baştaş, makyajlı haliyle bambaşka biri haline geldi. Abazoğlu'nun defilesi öncesinde ALEM Dergisi için kameralar karşısına geçen Baştaş, çirkin diyenlere inat bu kez güzelliğiyle büyüledi.
Günlük hayatta makyaj yapmadığını söyleyen Öykü Baştaş, bu defile için büründüğü imajı görünce kendisini tanımakta güçlük çektiğini anlattı.
Baştaş, ''Defile için şimdiden çok heyecanlanıyorum. Kıyafetler kadar dekor ve müzikler içimizi şimdiden kıpır kıpır ediyor. İnsanların tepkisini de çok merak ediyorum'' dedi.