Diş fırçanızı böyle saklıyorsanız dikkat! Bakteri yuvasına dönüşebilir...

Ve siz, günde iki kez bu "karışımı" ağzınıza sokup güzelce karıştırırsınız.

Peki, diş fırçanız ne kadar temiz? Bu konuda endişelenmeli misiniz?

Bu soru yıllardır diş hekimlerini ve doktorları meşgul ediyor. Onlar da diş fırçalarımızda tam olarak nelerin yaşadığını, bu mikropların ne kadar tehlikeli olabileceğini ve fırçalarımızı nasıl temizlememiz gerektiğini araştırıyor.