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Dış dünyayla 45 gündür iletişimi olmayan ÖSYM görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Dış dünyayla 45 gündür iletişimi olmayan ÖSYM görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, dün sınavın tamamladığı saat 17.46 itibarıyla ailelerine kavuşma sevinci yaşadı.

Dış dünyayla 45 gündür iletişimi olmayan ÖSYM görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı. 

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Dış dünyayla 45 gündür iletişimi olmayan ÖSYM görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.

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Dış dünyayla 45 gündür iletişimi olmayan ÖSYM görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.

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Dış dünyayla 45 gündür iletişimi olmayan ÖSYM görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.

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