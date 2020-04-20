Diş beyazlığını artırma etkili susam kürünü mutlaka deneyin!
Diş sağlığınızın korunmasını sağlamak ve sararan dişlere doğal ve bitkisel çözümler bulmak istiyorsanız bu kür tam size göre. İşte diş beyazlatan susam kürü!
Bembeyaz dişlere sahip olmak için illa kimyasal kullanmak mı gerek? Tabii ki hayır! Tamamen doğal yöntemlerle de dişleri beyazlatmak mümkün. İşte size bir ipucu...
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Susamın ağız ve diş sağlığına faydası olduğu bilinir. Özellikle yağının dişleri beyazlattığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.
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Malzemeler
1 yemek kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı limon suyu
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Hazırlanışı
Susam yağı ve limon suyunu karıştırın ve 5 dakika bekleyin.
Hazırladığınız bu karışımı gazlı bez ile dişlerinizin yüzeyine masaj yaparak uygulayın.
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