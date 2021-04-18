Diş ağrısına evde çözüm diş ağrısına ne iyi gelir?
Diş ağrısına doktora gitmeden çözüm bulmak isteyenler için evde diş ağrısını gideren doğal yöntemleri sıraladık...
Diş ağrısı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Farklı nedenlerle ortaya çıkan diş ağrısına en iyi çözüm diş hekimine başvurmak olacaktır. Ancak diş ağrısını eğer evde gidermek istiyorsanız bunun için yapılması gerekenleri de haberimizde bulabilirsiniz...
Diş ağrısı neden olur?
Çürük diş: Çürük dişiniz varsa sıklıkla yiyecekler çürüğün harap ettiği ve normal dokusunu kaybetmiş olan çürük bölgesine takılarak veya birikerek rahatsızlık verir. Dişinizde dayanılmaz ağrılar varsa, bu ağrılar gece uykunuzdan uyandırıyorsa veya hiç uyutmuyorsa, artık bakteriler dişin pulpası dediğimiz damar ve sinirleri içeren öz kısmına ulaşmış demektir.
Dentin hassasiyeti: Eğer dişiniz sadece soğuk veya sıcak gıdalar tükettiğinizde aniden çok ağrıyor ve bu ağrı etken ortadan kalkınca hızlı bir şekilde geçiyorsa, muhtemelen dişlerinizde soğuğa hassasiyet vardır.
Gömülü dişler: Halk arasında 20 yaş dişleri olarak bilinen üçüncü büyük azı dişleri, çenelerin en sonunda bulunan ve bu sebeple çok iyi temizlenemeyen dişlerdir. Etkin temizlenemediği için sıklıkla fark edilmeden çürüyerek ağrıya neden olabilir. Gömülü 20 yaş dişleri ağız ortamına çıkamadığı için hemen önündeki ikinci büyük azı dişine de zarar verebilir.