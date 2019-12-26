Diş ağrısı nasıl geçer biraz sirkeyi suya koyup...

Diş ağrılarının; 20 yaş diş ağrıları, diş sinirinden kaynaklanan ağrılar, diş ve diş eti iltihabı ağrıları, eklem ağrıları gibi pek çok nedene bağlı olabilir. Dayanılmaz ağrılar arasında sayılan diş ağrısını ne geçirir, diş ağrısına ne iyi gelir diye merak edenler için önerileri sizler için derledik. Diş ağrısına ne iyi gelir sorusuna öncelikli yanıt diş ağrısının neden kaynaklandığı tespit etmek ve uygun tedaviye başlamaktır. Diş ağrısı sırasında ağrıyı hafifletmek için duyduğunuz her bilgiye inanıp uygulamayın. Ancak yine de diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek için yapılabilecek güvenli şeyler var.