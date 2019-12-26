Diş ağrısı nasıl geçer biraz sirkeyi suya koyup...
Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını hafifletmek isteyenler öncelikle dişlerini ağrıya rağmen fırçalamalı. Çünkü diş aralarındaki kalan besin atıklarının temizlenmesi diş ağrısını hafifletir. Diş ağrısını geçiren ve hafifleten bir diğer doğal çözüm de sirkeli veya tuzlu suyla gargara yapmaktır. Bu sayede bakteriler ölür ve diş ağrısı azalır. İşte diş ağrısını kesen diğer yöntemler...
Diş ağrılarının; 20 yaş diş ağrıları, diş sinirinden kaynaklanan ağrılar, diş ve diş eti iltihabı ağrıları, eklem ağrıları gibi pek çok nedene bağlı olabilir. Dayanılmaz ağrılar arasında sayılan diş ağrısını ne geçirir, diş ağrısına ne iyi gelir diye merak edenler için önerileri sizler için derledik. Diş ağrısına ne iyi gelir sorusuna öncelikli yanıt diş ağrısının neden kaynaklandığı tespit etmek ve uygun tedaviye başlamaktır. Diş ağrısı sırasında ağrıyı hafifletmek için duyduğunuz her bilgiye inanıp uygulamayın. Ancak yine de diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek için yapılabilecek güvenli şeyler var.
Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur. Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.
Dişe kesinlikle aspirin, kolonya, alkol konulmamalı bunların yerine karanfil yağı tercih edilmelidir. Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.
Buz uygulaması; ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması ya da soğuk su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir. Bu durumun tam tersi olarak ağrıyan diş bölgesine sıcak kompres uygulaması ya da sıcak su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir.