Dirsek ağrısına ne iyi gelir? Dirsek ağrısı neden olur?
Günlük hayatta karşılaşılan eklem ağrılarından biri de dirsek ağrısıdır. Peki dirsek ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Yanıtı haberimizde...
Dirsek Ağrısı Nedir?
Dirsek ağrısı bu bölgede yer alan birçok yapıdaki sorundan kaynaklanabilecek bir belirtidir. Bu şikayetin en sık nedenleri arasında aşırı kullanma ve spor aktiviteleri sırasında yaralanmalar yer alır. Golf oyuncuları, tenis oyuncuları ve boksörler dirsek ağrısının en fazla oluştuğu spor branşlarıdır.
Dirsek Ağrısı nedenleri
-Tendon iltihaplanmaları ve bursitler
-Tenis oynayanlarda yaygın olarak rastlandığı için görülen tenisçi dirseği hastalığı; tekrarlayan zorlayıcı hareketler nedeniyle ortaya çıkar ve elde güçsüzlük ve dirsekte ağrı yaratır.
-Golf oynayanlarda sık görüldüğü için bu ismi alan golfçü dirseği hastalığı; dirseğin iç kısmında yer alan çıkıntıda ağrı ve hassasiyet oluşturur. Ten donlarda enfeksiyonlara ve küçük yırtıklara neden olur. Özellikle el yumruk yapıldığında kol dirsek ağrısı şiddetlenir.
-Yumuşak doku zedelenmeleri
-Boyun fıtıkları
-Sinir sıkışması
-Kireçlenme
-İltihaplı romatizma hastalıkları
Düşme, çarpma gibi travmalar sonucu oluşan dirsek çıkıkları ya da kırıklar
Dirsek ağrılarının teşhis edilebilmesi için bir takım tanı yöntemleri uygulanır. Dirsek röntgeni, Elektro Myeli Grafi, Manyetik Rezonans görüntüleme gibi tetkikler hastalığın nedeninin belirlenmesini sağlar.