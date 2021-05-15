Dirsek ağrısına ne iyi gelir? Dirsek ağrısı neden olur?

Dirsek Ağrısı nedenleri

-Tendon iltihaplanmaları ve bursitler

-Tenis oynayanlarda yaygın olarak rastlandığı için görülen tenisçi dirseği hastalığı; tekrarlayan zorlayıcı hareketler nedeniyle ortaya çıkar ve elde güçsüzlük ve dirsekte ağrı yaratır.

-Golf oynayanlarda sık görüldüğü için bu ismi alan golfçü dirseği hastalığı; dirseğin iç kısmında yer alan çıkıntıda ağrı ve hassasiyet oluşturur. Ten donlarda enfeksiyonlara ve küçük yırtıklara neden olur. Özellikle el yumruk yapıldığında kol dirsek ağrısı şiddetlenir.