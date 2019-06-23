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Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun bombayı patlattı! İşte yeni projesi

Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun bombayı patlattı! İşte yeni projesi

Diriliş Ertuğrul'da yıldızını parlatan ünlü oyuncu Cengiz Coşkun, Osmalı Devleti'nin askeri teşkilatı olan 'Akıncılar' filminde başrolü kaptı.

Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun bombayı patlattı! İşte yeni projesi - Sayfa 1

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasıyla birlikte Diriliş Osman dizisinde oynamaya hazırlanan Turgut Alp (Cengiz Coşkun), kariyeri için önemli filme imza atacak. Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni filmi 'Akıncılar' için başrolde Cengiz Coşkun ile anlaştı.

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Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun bombayı patlattı! İşte yeni projesi - Sayfa 2

Filmin başrolü için önce Kenan İmirzalıoğlu ile görüşen ancak fiyatta anlaşamayan Bozdağ, Cengiz Coşkun ile el sıkıştı. Coşkun’un başrolde olacağı filmin çekimlerine bir ay içinde başlanacağı konuşuluyor.

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Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun bombayı patlattı! İşte yeni projesi - Sayfa 3

Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak?: Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

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Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun bombayı patlattı! İşte yeni projesi - Sayfa 4

Diriliş Osman TRT'de mi yayınlanacak?: Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak.

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