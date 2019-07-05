Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Beyrut'ta mahsur kaldı! Lübnan askerleri kurtardı!

Fahriye Evcen ile evliliğinin ardından baba olan Burak Özçivit, birçok yurt dışı işini iptal etmişti, Karan bebeği ve eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmamaya çalışıyordu. Fakat anlaşmalı olduğu markalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Romanya'dan başlayan iş seyahatine Beyrut'ta devam eden Özçivit, her gittiği yerde hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşıyor.