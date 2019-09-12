Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kazancı ortaya çıktı ağızlar açık kaldı
Diriliş Osman dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit'in haftalık ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanacak olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kazandığı parayı TV8'de yayımlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programı açıkladı. Özçivit'in kazancı dudakları uçuklattı.
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın ardından Osman Bey'e can verecek olan Burak Özçivit, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Yani Özçivit’in aylık geliri 1 milyon 300 bin TL olacak.
Yakın zamanda ekranlara gelmeye hazırlanan Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e eşlik edecek kişinin ise güzel oyuncu Aslıhan Karalar olacağı konuşuluyor.
Öte yandan Burak Özçivit, Osman Bey rolü için hummalı bir eğitim sürecine girdi. Okçuluk ve at binme dersleri alan Özçivit, ayrıca dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de aldı.