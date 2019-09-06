Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit imaj değiştirdi beğeni yağmuruna tutuldu

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanacak olan Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, imaj değişikliği yaptı. Yeni dizisi Diriliş Osman için birçok eğitim alan ve yeni sezona sıkı bir şekilde çalışan Özçivit, yeni haliyle de beğeni topladı.