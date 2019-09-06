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Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit imaj değiştirdi beğeni yağmuruna tutuldu

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanacak olan Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, imaj değiştirdi.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanacak olan Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, imaj değişikliği yaptı. Yeni dizisi Diriliş Osman için birçok eğitim alan ve yeni sezona sıkı bir şekilde çalışan Özçivit, yeni haliyle de beğeni topladı. 

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Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi.

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Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

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Burak Özçivit'in sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni imajıyla paylaştığı fotoğrafa yaklaşık 1 milyon beğeni geldi. Özçivit'in yeni imajı da hayranlarından tam not aldı.

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