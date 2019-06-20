Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı belli oldu!
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelecek Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı belli oldu.
Efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek dizide Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı daha önceden belli olmuş ve Özçivit, yeni dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı.
Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit ise yeni sezonda aynı dizi içerisinde yer almayacaklar. Diriliş Osman'da Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.
Peki Diriliş Osman'da başka hangi karakterler yer alacak?
Rabia Bala Hatun