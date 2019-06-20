Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı belli oldu!

Efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek dizide Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı daha önceden belli olmuş ve Özçivit, yeni dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı.