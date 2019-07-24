Diriliş Osman'a flaş transfer! Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği karakteri canlandıracak

TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi.