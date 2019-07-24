Diriliş Osman'a flaş transfer! Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği karakteri canlandıracak
Yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu netleşmeye başlıyor. Merakla beklenen diziye son dahil olan isim ise Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi oldu.
TRT'de görkemli bir şekilde final yapan Diriliş Ertuğrul'dan birçok kişinin Diriliş Osman'da yer almayacak olması, kadroya hangi oyuncuların dahil olacağı sorularını sordurtmaya başlamıştı. Ancak Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğu ile göz dolduran bir ismin, Diriliş Osman'da da yer alacağı öğrenildi.
Yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturacağı Diriliş Osman'a Nurettin Sönmez dahil oldu. Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen dizide Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek.
Dizi ne zaman başlayacak?: Diriliş Osman ilk sezon başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken, dizinin 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.
Peki Nurettin Sönmez kimdir?: Sevilen oyuncu Sönmez, 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.