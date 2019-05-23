Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte merakla beklenen dizinin yayın zamanı
Diriliş Ertuğrul dizisi önümüzdeki 150. bölümüyle hafta ekranlara veda edecek. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte cevabı...
Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü dün akşam ekrana geldi. TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, 5. sezonu sona eriyor. 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yapıyor. Dizinin 150. bölümü haftaya ekranda olacak ve dizi ekranlara veda edecek.
Diriliş Ertuğrul dizisinin bitimiyle devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarına başlanacak. Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor. Bu sezon, Diriliş Ertuğrul kasım hayatında başlamıştı. Diriliş Osman'ın ise ekim ayında ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.
Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan kişinin Burak Özçivit olduğu daha önceden duyurulmuştu.
Peki, Diriliş Osman'da başka hangi karakterler yer alacak?
Rabia Bala Hatun