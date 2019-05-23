Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte merakla beklenen dizinin yayın zamanı

Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü dün akşam ekrana geldi. TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, 5. sezonu sona eriyor. 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yapıyor. Dizinin 150. bölümü haftaya ekranda olacak ve dizi ekranlara veda edecek.