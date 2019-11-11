Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı! Cemal Hünal antrenörünün evini bastı karakolluk oldu

Şu sıralar ekranlara ara vermesine rağmen tiyatro oyunlarıyla ve at biniciliği-okçuluk eğitimi vererek yaşamını sürdüren Cemal Hünal hakkında gündeme bomba gibi bir haber düştü. Ünlü oyuncunun, çalıştığı spor merkezinde başka bir antrenörle kavga ettiği söylendi.