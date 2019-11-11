Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı! Cemal Hünal antrenörünün evini bastı karakolluk oldu
Issız Adam filmiyle uzun süre konuşulan Cemal Hünal'ın geçtiğimiz aylarda çekiçle antrenörünün evini bastığı ortaya çıktı.
Şu sıralar ekranlara ara vermesine rağmen tiyatro oyunlarıyla ve at biniciliği-okçuluk eğitimi vererek yaşamını sürdüren Cemal Hünal hakkında gündeme bomba gibi bir haber düştü. Ünlü oyuncunun, çalıştığı spor merkezinde başka bir antrenörle kavga ettiği söylendi.
Sabah'ın haberine göre Sarıyer'de bulunan bir spor merkezinde okçuluk eğitimi veriyen Hünal ile aynı merkezde antrenör olarak görev yapan Ufuk Tunca arasında 11 Mayıs günü bir tartışma yaşandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapmış: İddiaya göre Tunca, Hünal'ın kendisine mobbing uygulamasından rahatsız oldu ve sosyal medya hesabından durumu dile getirdi.
Antrenörünün evini bastı: Paylaştığı mesajın altına hakaret içerikli yorumlar da yazan Tunca'nın mesajlarını gören Hünal, iddiaya göre genç adamın evini bastı.