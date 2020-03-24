Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Gönül Nagiyeva yaşlılar için yaptığıyla takdir topladı
Bir dönemin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da rol alan Gönül Nagiyeva, Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılar için yaptıklarını Instagram hesabından herkese örnek olması için yayımladı.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu bir dönem TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Gönül Nagiyeva, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar için yaptıklarıyla takdir topladı.
65 yaş ve üstü vatandaşların Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanınca başarılı oyuncu Nagiyeva, harekete geçti. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Almıla Hatun karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, ise koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaç ailelere yardım etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda marketten alışveriş yaptığı görülen ünlü oyuncu, daha sonra içerisinde gıda malzemesi olan poşetleri kendi elleriyle ulaştırdı.
Paylaştığı fotoğrafın üzerine "Maltepe'de oturan Abdulkadir amcamıza erzakları teslim ettik. Çok mutlu oldu" notunu düştü.