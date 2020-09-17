Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Doğduğun Ev Kaderindir'e katıldı! Bomba transfer olay oldu
Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi katıldı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV 8 ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Gerçek hayattan senaryosu ile kısa sürede büyük beğeni topladı.
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Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çekikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir koronavirüs sebebiyle ekranlara ara vermişti.
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Sevilen dizi yeni sezonda ilk bölüm ile büyük beğeni toplamıştı.
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Yeni sezonda diziye bir erkek oyuncu katılacağı gündeme gelmişti. Diziye katılan ünlü isim belli oldu.
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