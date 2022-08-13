Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i sekiz yıllık aşkıyla mutluluğa evet dedi!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cengiz Coşun sekiz yıllık sevgilisi Beatrica Lorena ile dünya evine girdi.
TRT1 ekranlarında yayınlandığı döneme damga vuranDiriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Ap karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cengiz Coşkun sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile mutluluğa evet dedi. Ünlü oyuncunun mutlu gününde Diriliş Ertuğrul'daki ekip arkadaşları yalnız bırakmadı.
Bir döneme damga vuran ve tarih dizilerini başlatan efsane proje Diriliş Ertuğrul'un mutlu günü! Ekip yeniden güzel sebeple bir araya geldi.
Dirliş Ertuğrul'da en sevilen karakterlerden biri olan Turgut Alp'i oynayan Cengiz Coşkun evlendi.
40 yaşındaki başarılı oyuncu Cengiz Coşkun, 8 yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.