Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'daki YouTube kanalı rekora gidiyor

Türkiye'de ve birçok ülkede rekor kıran yapımın ramazan ayında Urduca olarak Pakistan'da gösterilmeye başladığı belirtilen açıklamada, YouTube kanalının 28 günde en çok takipçi kazanan hesap olması için 6,62 milyon takipçiye ulaşması gerektiği belirtildi.