Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'daki YouTube kanalı rekora gidiyor
Ramazan başında Pakistan devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da açılan 'TRT Ertugrul by PTV' YouTube hesabı, 28 günde en çok takipçi kazanan kanal olma yolunda ilerliyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre; Urduca dublajlı olarak Pakistan'da yayımlanmaya başlayan dizi için açılan hesap, 16 günün sonunda 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.
Türkiye'de ve birçok ülkede rekor kıran yapımın ramazan ayında Urduca olarak Pakistan'da gösterilmeye başladığı belirtilen açıklamada, YouTube kanalının 28 günde en çok takipçi kazanan hesap olması için 6,62 milyon takipçiye ulaşması gerektiği belirtildi.
YouTube kanalının 16 günde 100 milyondan fazla gösterim elde ettiği belirtilirken; TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da oluşturduğu etkinin 'inanılmaz' olduğunu söyledi.
Akgüç, yapımın gerçek bir hikayeye dayalı olduğunu ve bu yönüyle klasik Hollywood süper kahramanlarından ayrıldığını kaydederek, "Dizi, dünyaya değer temelli içeriklerle ilham vermenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diye konuştu.