Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek
Final bölümüne sayılı günler kala Diriliş Ertuğrul'da gerilim artarken, Osman Gazi rolündeki Muhammed Emre Üçtepe'nin şaşırtan bir özelliği ortaya çıktı.
TRT 1 ekranlarının her Çarşamba reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisi 29 Mayıs'ta final yapmaya hazırlanıyor. Dizide son bölümler çekilirken, Osman Gazi rolündeki Muhammed Emre Üçtepe, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında özelliklerinden bahseden Muhammed Emre, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Muhammed Emre Üçtepe, çok çalıştığını, sporcu kişiliği ve tiyatro dersleri ile seçmelerde başarılı olduğunu söyledi. Muhammed, özellikle ezber yapmanın çok önemli olduğunu, rolünde hata yapmamaya gayret ettiğini belirtti.
Siyah kuşak: Küçük Osman kendisinin siyah kuşak sahibi olduğunu belirterek, insanların buna çok şaşırdıklarını söyledi. Aslen Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyünden olan Muhammed Emre Üçtepe, aynı zamanda tüm Tokatlıları iyi bir şekilde temsil etmek istediğini belirtti.
Baba Bahattin Üçtepe ise konu hakkında şunları söyledi; “Muhammet Emre siyah kuşak karate sporcusu. Oyuncu seçmeleri için iki sene at binme ve ok atma eğitimleri aldı. Kendisinde bu kumaş vardı.