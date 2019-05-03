Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek

Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek

Final bölümüne sayılı günler kala Diriliş Ertuğrul'da gerilim artarken, Osman Gazi rolündeki Muhammed Emre Üçtepe'nin şaşırtan bir özelliği ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek - Sayfa 1

TRT 1 ekranlarının her Çarşamba reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisi 29 Mayıs'ta final yapmaya hazırlanıyor. Dizide son bölümler çekilirken, Osman Gazi rolündeki Muhammed Emre Üçtepe, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında özelliklerinden bahseden Muhammed Emre, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek - Sayfa 2

Muhammed Emre Üçtepe, çok çalıştığını, sporcu kişiliği ve tiyatro dersleri ile seçmelerde başarılı olduğunu söyledi. Muhammed, özellikle ezber yapmanın çok önemli olduğunu, rolünde hata yapmamaya gayret ettiğini belirtti.

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Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek - Sayfa 3

Siyah kuşak: Küçük Osman kendisinin siyah kuşak sahibi olduğunu belirterek, insanların buna çok şaşırdıklarını söyledi. Aslen Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyünden olan Muhammed Emre Üçtepe, aynı zamanda tüm Tokatlıları iyi bir şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

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Diriliş Ertuğrul'un küçük Osman Gazi'si hakkında şaşırtan gerçek - Sayfa 4

Baba Bahattin Üçtepe ise konu hakkında şunları söyledi; “Muhammet Emre siyah kuşak karate sporcusu. Oyuncu seçmeleri için iki sene at binme ve ok atma eğitimleri aldı. Kendisinde bu kumaş vardı.

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